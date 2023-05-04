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Медведев: атака беспилотников на Кремль приведёт к эскалации конфликта

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Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев выразил уверенность, что атака украинских беспилотников на Кремль приведёт к эскалации конфликта.
Медведев: атака беспилотников на Кремль приведёт к эскалации конфликта
  • РИА Новости

Так он прокомментировал слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который призвал Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта.

«Именно к эскалации конфликта и приведёт теракт, совершённый киевскими властями под руководством США и одобренный руководством ЕС», — написал он в Twitter.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что мировое сообщество должно осудить преступную выходку Киева, совершённую 3 мая против Кремля.

Также в МИД России заявили, что все виновные в атаке БПЛА на Кремль будут найдены, их ждёт суровое наказание.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

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