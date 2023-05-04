Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Боррель призвал Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта на Украине

Короткая ссылка
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта.
Боррель призвал Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru

«Мы призываем Россию не использовать эту предполагаемую атаку как оправдание для продолжения эскалации конфликта», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что мировое сообщество должно осудить преступную выходку Киева, совершённую 3 мая против Кремля.

Также в МИД России заявили, что все виновные в атаке БПЛА на Кремль будут найдены, их ждёт суровое наказание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить