Боррель призвал Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта на Украине
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«Мы призываем Россию не использовать эту предполагаемую атаку как оправдание для продолжения эскалации конфликта», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что мировое сообщество должно осудить преступную выходку Киева, совершённую 3 мая против Кремля.
Также в МИД России заявили, что все виновные в атаке БПЛА на Кремль будут найдены, их ждёт суровое наказание.