Боррель призвал Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта на Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта.

«Мы призываем Россию не использовать эту предполагаемую атаку как оправдание для продолжения эскалации конфликта», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что мировое сообщество должно осудить преступную выходку Киева, совершённую 3 мая против Кремля.

Также в МИД России заявили, что все виновные в атаке БПЛА на Кремль будут найдены, их ждёт суровое наказание.