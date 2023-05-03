Пентагон намерен обеспечить рабочими местами украинских ядерщиков

Агентство по снижению военной угрозы (DTRA) при Минобороны США планирует обеспечить рабочие условия для группы украинских специалистов в химической, биологической, радиологической и ядерной (ХБРЯ) сферах. С предварительным описанием проекта ознакомился RT.

Как отмечается в документе американского агентства, ряд лиц, работающих на Украине в «мирных ХБРЯ-областях», были вынуждены оставить свою профессиональную деятельность из-за конфликта с Россией.

В связи с этим есть потенциальная опасность, что «противники, стремящиеся продвигать собственные агрессивные ХБРЯ-программы», смогут использовать этих специалистов ради их экспертных знаний, убеждены в Пентагоне.

«Цель программы «Совместное снижение угрозы» — сокращение опасности потенциального распространения экспертных знаний посредством внедрения стипендиальной программы для перемещённых украинских профильных экспертов в ХБРЯ-областях», — говорится в описании.

Предполагается задействовать в проекте до 20 украинских профильных экспертов, в том числе переехавших в другие страны. Если инициатива будет реализована, их обеспечат ресурсами на проведение работы или исследований в рамках академических, научно-исследовательских и промышленных учреждений на срок до трёх лет.

Ранее стало известно, что США начали устанавливать на Украине датчики, способные фиксировать радиационную активность.