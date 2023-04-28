NYT: США начали размещать на Украине датчики, определяющие радиацию и ядерные взрывы

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США начали на Украине установку датчиков, способных фиксировать радиационную активность и определять место и силу предполагаемого ядерного взрыва.
NYT: США начали размещать на Украине датчики, определяющие радиацию и ядерные взрывы
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Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов из Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США.

В материалах газеты уточняется, что в случае возникновения ядерной катастрофы на Украине или выброса радиации данные с датчиков будут переданы Соединённым Штатам.

«Анализ учёных будет быстро предоставлен органам правительства США и центрам принятия решений в регионе, чтобы принять действенные решения для защиты здоровья общественности», — говорится в заявлении.

По словам источников The New York Times, в соответствии с договорённостями с властями Киева американские эксперты устанавливают сенсоры по всему региону и начинают подготовку сотрудников.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что властям США необходимо прислушаться к российскому лидеру Владимиру Путину после приостановки участия России в ДСНВ.

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