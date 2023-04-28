NYT: США начали размещать на Украине датчики, определяющие радиацию и ядерные взрывы
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Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов из Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США.
В материалах газеты уточняется, что в случае возникновения ядерной катастрофы на Украине или выброса радиации данные с датчиков будут переданы Соединённым Штатам.
«Анализ учёных будет быстро предоставлен органам правительства США и центрам принятия решений в регионе, чтобы принять действенные решения для защиты здоровья общественности», — говорится в заявлении.
По словам источников The New York Times, в соответствии с договорённостями с властями Киева американские эксперты устанавливают сенсоры по всему региону и начинают подготовку сотрудников.
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