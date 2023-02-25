Полковник Макгрегор призвал прислушаться к Путину с целью недопущения катастрофы

США необходимо прислушаться к российскому лидеру Владимиру Путину после приостановки участия России в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, чтобы избежать глобальной катастрофы.

Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Давайте смотреть правде в глаза, сейчас у них больше ядерных боеголовок, чем у нас. Возможно, даже больше средств доставки и носителей», — цитирует его РИА Новости.

По словам Макгрегора, Вашингтон предал Москву.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не видят изменений готовности российских ядерных сил.

Также сообщалось, что Пентагон не зафиксировал изменений конфигурации ядерных сил России после приостановки ДСНВ.

При этом Япония выразила крайнее беспокойство из-за приостановки участия России в ДСНВ.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил возвращение Москвы к ДСНВ в случае, если США предпримут шаги по деэскалации.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.