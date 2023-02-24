Салливан: США не видят изменения готовности российских ядерных сил

США не видят изменений в готовности ядерных сил России.

Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN.

«Мы не видим изменений в готовности ядерных сил России и не считаем необходимым вносить какие-либо изменения в готовность собственных сил», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия продолжит уделять повышенное внимание политике по укреплению ядерной триады.

2 февраля заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Вооружённые силы России регулярно и в полном объёме получают ракеты разных типов.