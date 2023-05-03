В США заявили о необходимости не допустить появления у Ирана ядерного оружия

Член палаты представителей США от Республиканской партии Рэнди Вебер вместе с группой конгрессменов внёс на рассмотрение парламента проект резолюции, в котором среди прочего говорится о необходимости продолжать поддерживать Израиль — основного американского союзника в Ближневосточном регионе — и не допустить появления у Ирана ядерного оружия. RT ознакомился с документом, содержащим соответствующие призывы.

По словам авторов проекта резолюции, власти Ирана угрожают Израилю и США, оказывают поддержку партии «Хезболла» и движению ХАМАС, которые атакуют Израиль с территорий Ливана и Сирии, а также, согласно отчётам ООН за январь 2023 года, имеют «достаточно обогащённого урана для создания нескольких единиц ядерных вооружений».

«Если Исламская Республика Иран создаст ядерное оружие, Израиль, Соединённые Штаты и весь мир могут оказаться под угрозой неспровоцированного ядерного удара и усиления глобальной нестабильности», — полагают авторы документа.

На этом фоне, по их мнению, палате представителей стоит принять резолюцию, в которой говорилось бы в том числе следующее: «Соединённые Штаты и международное сообщество должны обеспечить, чтобы Исламская Республика Иран не создала и не приобрела никакого ядерного оружия».

В конце прошлого года власти Соединённых Штатов заявили, что Тегеран «убил возможность быстрого взаимного возвращения» США и Ирана к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что тупик на переговорах в Вене по восстановлению СВПД может привести к неконтролируемой эскалации.