В Белом доме заявили о якобы отсутствии у США стремления к войне с Ираном

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN заявил, что Соединённые Штаты якобы не стремятся к войне с Ираном.

«Мы не стремимся к войне с Ираном. Мы не ищем вооружённого конфликта с этой страной (или) иной войны в регионе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден не намерен исключать вариант военного решения проблем в отношениях Соединённых Штатов и Ирана.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие.