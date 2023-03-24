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В Белом доме заявили о якобы отсутствии у США стремления к войне с Ираном

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Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN заявил, что Соединённые Штаты якобы не стремятся к войне с Ираном.
В Белом доме заявили о якобы отсутствии у США стремления к войне с Ираном
  • AP
  • © Evan Vucci

«Мы не стремимся к войне с Ираном. Мы не ищем вооружённого конфликта с этой страной (или) иной войны в регионе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден не намерен исключать вариант военного решения проблем в отношениях Соединённых Штатов и Ирана.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие.

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