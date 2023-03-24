В Белом доме заявили о якобы отсутствии у США стремления к войне с Ираном
- AP
- © Evan Vucci
«Мы не стремимся к войне с Ираном. Мы не ищем вооружённого конфликта с этой страной (или) иной войны в регионе», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден не намерен исключать вариант военного решения проблем в отношениях Соединённых Штатов и Ирана.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие.