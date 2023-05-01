Постпред Швейцарии при ООН: реэкспорт оружия на Украину невозможен без изменения закона

Реэкспорт оружия из Швейцарии на Украину невозможен без изменения законодательства.

Об этом заявила на брифинге постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль.

«У нас есть закон об экспорте оружия и материалов военного назначения, и без нарушения этого закона было бы невозможно реэкспортировать это вооружение», — цитирует её РИА Новости.

В конце марта в Швейцарии заявили о начале расследования касательно сообщений о двух бронетранспортёрах Eagle I швейцарского производства у ВСУ.

В Соединённых Штатах проводится федеральное расследование потенциально незаконного экспорта военного оборудования на Украину.