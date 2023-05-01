Постпред Швейцарии при ООН: реэкспорт оружия на Украину невозможен без изменения закона

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Реэкспорт оружия из Швейцарии на Украину невозможен без изменения законодательства.

Об этом заявила на брифинге постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль.

«У нас есть закон об экспорте оружия и материалов военного назначения, и без нарушения этого закона было бы невозможно реэкспортировать это вооружение», — цитирует её РИА Новости.

В конце марта в Швейцарии заявили о начале расследования касательно сообщений о двух бронетранспортёрах Eagle I швейцарского производства у ВСУ.

В Соединённых Штатах проводится федеральное расследование потенциально незаконного экспорта военного оборудования на Украину.

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