Швейцария проводит расследование в связи с сообщением о местной военной технике на Украине

В Швейцарии заявили о начале расследования касательно сообщений о двух бронетранспортёрах Eagle I швейцарского производства у ВСУ.

Как заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш, Берн «в настоящее время находится в контакте с Германией в этом контексте».

«Неизвестно, сколько времени займут эти разъяснения», — сказал он.

По его словам, 36 бронированных машин Eagle I были экспортированы для датской армии в 1990-х годах, а в 2012 году Дания подала заявку на реэкспорт 27 из них частной немецкой компании.

Ранее в Берне прошла акция за сохранение Швейцарией нейтралитета в отношении событий на Украине.

В протестах приняли участие от 2 до 3 тыс. человек.

Также Совет кантонов Швейцарии выступил против поставок третьими странами швейцарского оружия на Украину.