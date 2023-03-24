Швейцария проводит расследование в связи с сообщением о местной военной технике на Украине
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Как заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш, Берн «в настоящее время находится в контакте с Германией в этом контексте».
«Неизвестно, сколько времени займут эти разъяснения», — сказал он.
По его словам, 36 бронированных машин Eagle I были экспортированы для датской армии в 1990-х годах, а в 2012 году Дания подала заявку на реэкспорт 27 из них частной немецкой компании.
Ранее в Берне прошла акция за сохранение Швейцарией нейтралитета в отношении событий на Украине.
В протестах приняли участие от 2 до 3 тыс. человек.
Также Совет кантонов Швейцарии выступил против поставок третьими странами швейцарского оружия на Украину.