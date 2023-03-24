Узнать больше

Швейцария проводит расследование в связи с сообщением о местной военной технике на Украине

Короткая ссылка
В Швейцарии заявили о начале расследования касательно сообщений о двух бронетранспортёрах Eagle I швейцарского производства у ВСУ.
Швейцария проводит расследование в связи с сообщением о местной военной технике на Украине
  • AP
  • © Libkos

Как заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш, Берн «в настоящее время находится в контакте с Германией в этом контексте».

«Неизвестно, сколько времени займут эти разъяснения», — сказал он.

По его словам, 36 бронированных машин Eagle I были экспортированы для датской армии в 1990-х годах, а в 2012 году Дания подала заявку на реэкспорт 27 из них частной немецкой компании.

Ранее в Берне прошла акция за сохранение Швейцарией нейтралитета в отношении событий на Украине.

В протестах приняли участие от 2 до 3 тыс. человек.

Также Совет кантонов Швейцарии выступил против поставок третьими странами швейцарского оружия на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить