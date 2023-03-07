Совет кантонов Швейцарии выступил против поставок швейцарского оружия на Украину
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Соответствующее сообщение опубликовано на сайте парламента Швейцарии.
Отмечается, что в швейцарском Совете кантонов разделились мнения касательно реэкспорта вооружения на Украину.
В результате совет отклонил запрос о смягчении законодательства касательно реэкспорта швейцарского вооружения.
Ранее стало известно, что акции в поддержку России и против военной помощи Украине проходят в городах Австралии.
27 февраля акция протеста против поставок оружия Украине и в поддержку выхода Канады из НАТО состоялась в канадском Галифаксе.