Совет кантонов Швейцарии выступил против поставок третьими странами швейцарского оружия на Украину.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте парламента Швейцарии.

Отмечается, что в швейцарском Совете кантонов разделились мнения касательно реэкспорта вооружения на Украину.

В результате совет отклонил запрос о смягчении законодательства касательно реэкспорта швейцарского вооружения.

Ранее стало известно, что акции в поддержку России и против военной помощи Украине проходят в городах Австралии.

27 февраля акция протеста против поставок оружия Украине и в поддержку выхода Канады из НАТО состоялась в канадском Галифаксе.