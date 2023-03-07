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Совет кантонов Швейцарии выступил против поставок швейцарского оружия на Украину

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Совет кантонов Швейцарии выступил против поставок третьими странами швейцарского оружия на Украину.
Совет кантонов Швейцарии выступил против поставок швейцарского оружия на Украину
  • AP
  • © Libkos

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте парламента Швейцарии. 

Отмечается, что в швейцарском Совете кантонов разделились мнения касательно реэкспорта вооружения на Украину.

В результате совет отклонил запрос о смягчении законодательства касательно реэкспорта швейцарского вооружения.

Ранее стало известно, что акции в поддержку России и против военной помощи Украине проходят в городах Австралии.

27 февраля акция протеста против поставок оружия Украине и в поддержку выхода Канады из НАТО состоялась в канадском Галифаксе.

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