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В ряде городов Австралии проходят акции в поддержку России

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Акции в поддержку России и против военной помощи Украине проходят в городах Австралии.
В ряде городов Австралии проходят акции в поддержку России
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС.

В частности, в Сиднее акция проходит под стенами российского генерального консульства.

«Мы против поддержки правительством НАТО и США, которые поставляют оружие и используют Украину для противостояния с Россией», — заявил демонстрант.

По его словам, австралийские граждане не хотят и не должны оплачивать «военные амбиции Соединённых Штатов».

Акции в поддержку России также проходят в Аделаиде, Мельбурне и Перте.

Ранее демонстрация в поддержку России и её политики в мире прошла в Центральноафриканской Республике.

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