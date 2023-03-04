В ряде городов Австралии проходят акции в поддержку России

Акции в поддержку России и против военной помощи Украине проходят в городах Австралии.

Об этом информирует ТАСС.

В частности, в Сиднее акция проходит под стенами российского генерального консульства.

«Мы против поддержки правительством НАТО и США, которые поставляют оружие и используют Украину для противостояния с Россией», — заявил демонстрант.

По его словам, австралийские граждане не хотят и не должны оплачивать «военные амбиции Соединённых Штатов».

Акции в поддержку России также проходят в Аделаиде, Мельбурне и Перте.

Ранее демонстрация в поддержку России и её политики в мире прошла в Центральноафриканской Республике.