В ряде городов Австралии проходят акции в поддержку России
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Об этом информирует ТАСС.
В частности, в Сиднее акция проходит под стенами российского генерального консульства.
«Мы против поддержки правительством НАТО и США, которые поставляют оружие и используют Украину для противостояния с Россией», — заявил демонстрант.
По его словам, австралийские граждане не хотят и не должны оплачивать «военные амбиции Соединённых Штатов».
Акции в поддержку России также проходят в Аделаиде, Мельбурне и Перте.
Ранее демонстрация в поддержку России и её политики в мире прошла в Центральноафриканской Республике.