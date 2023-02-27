Акция против поставок оружия Киеву прошла в канадском Галифаксе
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.
Отмечается, что у участников митинга были плакаты с лозунгами «Спонсируйте мир, а не войну» и «Нет НАТО».
«Мы вносим вклад в продолжение и усиление военных действий», — сказала одна из активисток.
Также участники протеста добавили, что изначально НАТО создавался как оборонительный союз. Однако, по их словам, в ходе конфликта на Украине «он добровольно трансформировался из-за огромного роста финансовой прибыли».
Ранее в Мадриде прошёл марш против военной стратегии НАТО и отправки оружия на Украину.
Также сообщалось, что в Германии 2,5 тысячи протестующих потребовали закрыть авиабазу Рамштайн.