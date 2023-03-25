The New York Times: в США расследуют незаконный экспорт военного оборудования на Украину
- AP
Как сообщает издание The New York Times, фигурантом дела стал бывший морской пехотинец США Рипли Роулингс.
В материале сказано, что основанная им организация Ripley's Heroes потратила около $63 тыс. на приборы ночного видения и тепловизионную оптику.
Уточняется, что оборудование было направлено Украине без необходимой документации с именами покупателей и получателей.
Ранее в Швейцарии заявили о начале расследования касательно сообщений о двух бронетранспортёрах Eagle I швейцарского производства у ВСУ.