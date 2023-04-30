Экс-советник Кучмы Соскин заявил о подготовке Польши к прямой конфронтации с Россией
«Польша идёт путём наращивания военных усилий… Они осуществляют открытые враждебные действия против России. Последние события — прямой вызов Путину», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
Он выразил мнение, что Польша закупает вооружения и наращивает численность армии с целью подготовки к прямой конфронтации с Россией.
По его словам, сейчас польская сторона ведёт провокационную политику по отношению к российской дипмиссии.
Ранее российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что школа при посольстве России в Польше возобновит работу 10 мая в другом здании.
По его словам, посольство России готово к любым решениям Москвы после захвата польскими властями здания российской школы.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москве нет смысла продолжать отношения с Варшавой, пока у власти в Польше находятся русофобы.