Экс-советник Кучмы Соскин заявил о подготовке Польши к прямой конфронтации с Россией

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Польша провоцирует прямое военное столкновение с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Польша идёт путём наращивания военных усилий… Они осуществляют открытые враждебные действия против России. Последние события — прямой вызов Путину», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Он выразил мнение, что Польша закупает вооружения и наращивает численность армии с целью подготовки к прямой конфронтации с Россией.

По его словам, сейчас польская сторона ведёт провокационную политику по отношению к российской дипмиссии.

Ранее российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что школа при посольстве России в Польше возобновит работу 10 мая в другом здании.

По его словам, посольство России готово к любым решениям Москвы после захвата польскими властями здания российской школы.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москве нет смысла продолжать отношения с Варшавой, пока у власти в Польше находятся русофобы.

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