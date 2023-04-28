Послы ЕС поддержали продление на год беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины

Послы стран — членов Евросоюза поддержали продление на год беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины, включая аграрную продукцию.

Об этом сообщило шведское председательство Совета ЕС.

«Комитет постоянных представителей ЕС поддержал предложение о временном продлении либерализации торговли, дополняющей торговые послабления в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли ЕС и Украины», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее Венгрия и ещё пять стран призвали Еврокомиссию запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до конца 2023 года.

Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая заявлял, что Еврокомиссия готова рассмотреть возможность приостановки ввоза зерна с Украины вплоть до 5 июня, если Польша, Болгария, Венгрия и Словакия отменят односторонние запреты на импорт.