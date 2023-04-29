В Испании подняли вопрос о достоверности данных из утечек о присутствии НАТО на Украине

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Юлия Гуреева
Члены испанского парламента Роберто Уриарте Торреальдай и Исмаэль Кортес Гомес попросили министерство обороны Испании прокомментировать сведения о присутствии солдат НАТО на Украине. Эта информация содержалась в попавших в сеть секретных документах Пентагона. С запросом парламентариев ознакомился RT.
В Испании подняли вопрос о достоверности данных из утечек о присутствии НАТО на Украине
  • AP

В своём обращении испанские политики напомнили, что в военных документах США, выложенных в интернет, говорилось о размещении на Украине сотни бойцов спецподразделений из стран НАТО. Предполагается, что среди них были американцы, французы и британцы. При этом более половины военнослужащих западных сил спецназа, находившихся в стране в период с февраля по март, могли быть британцами.

«Насколько достоверными считает Минобороны (Испании. — RT) сведения из просочившихся документов о присутствии сил специального назначения стран НАТО в конфликте на Украине?» — спросили парламентарии.

Они поинтересовались, известно ли военному ведомству, почему власти государств — членов НАТО скрыли эту информацию от своих граждан и парламентов.

Помимо этого, политики попросили подтвердить неучастие испанцев в конфликте.  

«Может ли Минобороны гарантировать отсутствие испанских военных на украинской территории?» — говорится в запросе. 

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о передаче Киеву в «ближайшее время» шести танков Leopard 2A4. Всего Мадрид намерен направить на Украину десять единиц техники. 

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