В сенате Испании подняли вопрос об участии испанцев в конфликте на Украине

Испанский сенатор Мигель Санчес Лопес обратился к правительству своей страны по поводу участия граждан Испании в военных действиях на Украине. Он попросил предоставить сведения, сколько испанцев напрямую вовлечены в конфликт. С запросом политика ознакомился RT.

Санчес Лопес попросил правительство рассказать, известно ли количество испанцев, проживавших на Украине в феврале прошлого года на момент начала конфликта.

«Наш интерес сосредоточен именно на том, чтобы узнать положение более чем 300 испанцев, которые, по данным Национального института статистики, проживали на Украине в конце 2021 финансового года, и сколько ещё наших соотечественников напрямую вовлечены в этот конфликт», — говорится в письме сенатора.

Политик также попросил предоставить данные о том, принимают ли граждане Испании активное участие в военных действиях.

Помимо этого, Санчес Лопес поинтересовался, скольким испанцам удалось вернуться обратно на родину, были ли его соотечественники среди жертв конфликта, а также есть ли в числе погибших служащие Вооружённых сил Испании и органов государственной безопасности.

В конце февраля глава испанского Министерства обороны Маргарита Роблес заявила, что ВС Испании не будут участвовать в украинском конфликте. Между тем, выступая в парламенте, она сообщила о намерении Мадрида передать Киеву шесть танков Leopard 2A4.