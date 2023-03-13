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В сенате Испании подняли вопрос об участии испанцев в конфликте на Украине

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Юлия Гуреева
Испанский сенатор Мигель Санчес Лопес обратился к правительству своей страны по поводу участия граждан Испании в военных действиях на Украине. Он попросил предоставить сведения, сколько испанцев напрямую вовлечены в конфликт. С запросом политика ознакомился RT.
В сенате Испании подняли вопрос об участии испанцев в конфликте на Украине
  • AP

Санчес Лопес попросил правительство рассказать, известно ли количество испанцев, проживавших на Украине в феврале прошлого года на момент начала конфликта. 

«Наш интерес сосредоточен именно на том, чтобы узнать положение более чем 300 испанцев, которые, по данным Национального института статистики, проживали на Украине в конце 2021 финансового года, и сколько ещё наших соотечественников напрямую вовлечены в этот конфликт», — говорится в письме сенатора. 

Политик также попросил предоставить данные о том, принимают ли граждане Испании активное участие в военных действиях. 

Помимо этого, Санчес Лопес поинтересовался, скольким испанцам удалось вернуться обратно на родину, были ли его соотечественники среди жертв конфликта, а также есть ли в числе погибших служащие Вооружённых сил Испании и органов государственной безопасности.

В конце февраля глава испанского Министерства обороны Маргарита Роблес заявила, что ВС Испании не будут участвовать в украинском конфликте. Между тем, выступая в парламенте, она сообщила о намерении Мадрида передать Киеву шесть танков Leopard 2A4.

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