Глава МО Роблес: войска ВС Испании никогда не будут участвовать в конфликте на Украине

Глава испанского Министерства обороны Маргарита Роблес заявила, что войска Вооружённых сил Испании никогда не будут участвовать в украинском конфликте.

Об этом Роблес сказала в интервью газете La Vanguardia.

Глава испанского Минобороны утверждает, что «никогда никакие войска из стран НАТО, и Испания — одна из них, не будут участвовать» в украинском конфликте.

По словам Роблес, военнослужащие Испании вмешались бы только при одном условии — «агрессии против страны НАТО».

Она также признала, что все страны Североатлантического альянса сталкиваются в данный момент с нехваткой боеприпасов.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вопрос о поставках западных истребителей Украине в настоящий момент не обсуждается.