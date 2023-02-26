Глава МО Роблес: войска ВС Испании никогда не будут участвовать в конфликте на Украине
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Об этом Роблес сказала в интервью газете La Vanguardia.
Глава испанского Минобороны утверждает, что «никогда никакие войска из стран НАТО, и Испания — одна из них, не будут участвовать» в украинском конфликте.
По словам Роблес, военнослужащие Испании вмешались бы только при одном условии — «агрессии против страны НАТО».
Она также признала, что все страны Североатлантического альянса сталкиваются в данный момент с нехваткой боеприпасов.
Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вопрос о поставках западных истребителей Украине в настоящий момент не обсуждается.