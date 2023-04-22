МИД Испании: Мадрид вскоре передаст Киеву шесть танков Leopard 2A4

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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид в ближайшие дни передаст Украине шесть танков Leopard 2A4.
МИД Испании: Мадрид вскоре передаст Киеву шесть танков Leopard 2A4
  • Gettyimages.ru
  • © Morris MacMatzen

Он уточнил, что шесть из обещанных десяти танков Leopard будут переданы «в ближайшие дни», после чего на Украину будут отправлены ещё четыре танка.

«Мы будем поддерживать Украину столь долго, сколько ей будет необходимо», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявила, что до конца апреля на Украину должны доставить шесть испанских танков Leopard.

При этом советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что западных танков пока практически не видно на линии боевого соприкосновения в республике.

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