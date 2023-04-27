Посол США в России назвала средневековым термин «англосаксы»
- РИА Новости
«Я обратила внимание на употребление этого термина, но... он мне кажется очень странным. Очень средневековым», — сказала она в интервью газете «Коммерсантъ».
Трейси подчеркнула, что такой термин не отражает суть США, которые являются многонациональной страной, где живут выходцы со всего мира.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у России и США на данный момент практически нет отношений, все контакты происходят по необходимости.
13 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что англосаксы стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к терактам.
В сентябре российский президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.