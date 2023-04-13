Патрушев: англосаксы стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к терактам

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что англосаксы стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к терактам.
Патрушев: англосаксы стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к терактам
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления в Нальчике на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Сегодня в целях провоцирования экстремистских проявлений на Северном Кавказе распространяются призывы к массовым беспорядкам, совершению противоправных действий, террористических актов... Эта деструктивная деятельность осуществляется при координации и поддержке англосаксов и их приспешников», — цитирует его РИА Новости.

По его словам северокавказский регион отлично помнит, как было тяжело, когда западные страны занимались провоцированием конфликтов и использовали для этого в том числе участников международных террористических организаций.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.

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