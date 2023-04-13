Патрушев: англосаксы стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к терактам
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления в Нальчике на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.
«Сегодня в целях провоцирования экстремистских проявлений на Северном Кавказе распространяются призывы к массовым беспорядкам, совершению противоправных действий, террористических актов... Эта деструктивная деятельность осуществляется при координации и поддержке англосаксов и их приспешников», — цитирует его РИА Новости.
По его словам северокавказский регион отлично помнит, как было тяжело, когда западные страны занимались провоцированием конфликтов и использовали для этого в том числе участников международных террористических организаций.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.