МИД России призвал власти Кипра гарантировать должную охрану российских дипобъектов 

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Министерство иностранных дел России после пожара в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) призвало власти Кипра гарантировать должную охрану и неприкосновенность российских дипломатических объектов.
МИД России призвал власти Кипра гарантировать должную охрану российских дипобъектов 
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве выразили признательность МИД Кипра, специалистам пожарной службы, правоохранительных органов и других структур за оказанную поддержку, высокий профессионализм и эффективные меры по борьбе с огнём и обеспечению безопасности людей.

Отмечается, что причины возгорания выясняются, в том числе не исключена версия преднамеренного поджога.

«Посольство находится в тесном контакте с представителями местных компетентных служб, чтобы в кратчайшие сроки установить все обстоятельства происшествия. Рассчитываем, что власти Республики Кипр гарантируют должную охрану и неприкосновенность российских дипломатических объектов», — заявили в МИД.

Директор РЦНК на Кипре Алина Радченко рассказала RT о нападении на учреждение.

26 апреля в здании РЦНК произошёл пожар. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал произошедшее терактом.

Следственный комитет сообщил о намерении дать правовую оценку действиям лиц, совершивших нападение на РЦНК.

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