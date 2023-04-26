Директор Российского центра науки и культуры на Кипре рассказала о нападении на учреждение

Директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) на Кипре Алина Радченко рассказала RT подробности о нападении на учреждение.

По её словам, перед пожаром в центре очевидцы услышали два хлопка, после чего загорелась стена с огромным триколором.

«Вся стена сгорела, огонь перекинулся на крышу, на технические постройки. Стены российского центра облицованы материалом, состоящим из алюминия, и алюминий пылал, как бумага», — рассказала она.

По её словам, в учреждении полагают, что при нападении использовался «коктейль Молотова», об этом же говорят многие очевидцы.

Также Радченко считает, что поводом для нападения на центр могла стать подготовка к празднованию Дня Победы, поскольку в соцсетях был «острый всплеск негатива».

Ранее стало известно, что в здании РЦНК произошёл пожар. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал произошедшее терактом.

Следственный комитет сообщил о намерении дать правовую оценку действиям лиц, совершивших нападение на РЦНК.