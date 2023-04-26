Директор Российского центра науки и культуры на Кипре рассказала о нападении на учреждение
- AFP
По её словам, перед пожаром в центре очевидцы услышали два хлопка, после чего загорелась стена с огромным триколором.
«Вся стена сгорела, огонь перекинулся на крышу, на технические постройки. Стены российского центра облицованы материалом, состоящим из алюминия, и алюминий пылал, как бумага», — рассказала она.
По её словам, в учреждении полагают, что при нападении использовался «коктейль Молотова», об этом же говорят многие очевидцы.
Также Радченко считает, что поводом для нападения на центр могла стать подготовка к празднованию Дня Победы, поскольку в соцсетях был «острый всплеск негатива».
Ранее стало известно, что в здании РЦНК произошёл пожар. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал произошедшее терактом.
Следственный комитет сообщил о намерении дать правовую оценку действиям лиц, совершивших нападение на РЦНК.