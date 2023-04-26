Пожар произошёл в здании Российского центра науки и культуры в Никосии

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Здание Российского центра науки и культуры загорелось в Никосии (Кипр). Очевидцы не исключают, что в него бросили коктейли Молотова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу центра.
Пожар произошёл в здании Российского центра науки и культуры в Никосии
  • Gettyimages.ru

Такое же сообщение приводит РИА Новости. По данным агентства, зданию нанесён большой ущерб.

«Около 13:30 мы услышали два хлопка. Ни с чем их не связали, потом оказалось, что это загорелось наше здание. Пожар был сильный. По словам очевидцев, скорее всего, что-то было брошено в само здание РЦНК», — сказала директор центра Алина Радченко.

Сейчас огонь потушен, на месте работает полиция.

По словам Радченко, ущерб нанесён большой: сгорела вся стена, крыша, материалы.

«Много всего, ущерб предстоит ещё только оценить. Выбрана такая точка, где все офисные помещения», — добавила она.

В декабре в ЦАР произошло нападение на главу «Русского дома» в Банги. 

Из-за тяжёлого состояния мужчины было принято решение о его экстренной эвакуации.

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