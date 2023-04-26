СК даст правовую оценку действиям лиц, совершивших нападение на здание РЦНК на Кипре

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Следственный комитет (СК) намерен дать правовую оценку действиям лиц, совершивших нападение на здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии.
СК даст правовую оценку действиям лиц, совершивших нападение на здание РЦНК на Кипре
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что в здании РЦНК произошёл пожар. Очевидцы не исключают, что в него бросили коктейли Молотова.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал произошедшее терактом.

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