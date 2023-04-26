СК даст правовую оценку действиям лиц, совершивших нападение на здание РЦНК на Кипре

Следственный комитет (СК) намерен дать правовую оценку действиям лиц, совершивших нападение на здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии.

РИА Новости