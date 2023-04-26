Глава Россотрудничества Примаков считает терактом пожар в здании РЦНК в Никосии

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Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал терактом пожар в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии.
Глава Россотрудничества Примаков считает терактом пожар в здании РЦНК в Никосии
  • AFP

«Против нашего культурного центра, «Русского дома» на Кипре, в Никосии совершён теракт. Уверен, что террористами были сторонники киевского режима, скорее всего, из числа украинцев, что сейчас живут на Кипре», — написал он в Telegram.

Примаков напомнил, что в центре науки и культуры детям преподают русский язык и музыку.

«Неизвестные террористы бросили несколько бутылок с горючей смесью, «коктейлей Молотова». Если бы в классах в этот момент шли занятия, могли бы быть и пострадавшие. Как там было в Одессе с Домом профсоюзов 02.05.2014? Повторить хотелось, видимо, поближе к годовщине», — добавил он.

В результате пожара никто не пострадал, отметил глава Россотрудничества.

«Всё, что сгорело, — починим и покрасим. Культурный центр не закроем, обломитесь. Мы продолжаем работать», — подытожил он.

Ранее стало известно, что в здании РЦНК произошёл пожар. Очевидцы не исключают, что в него бросили коктейли Молотова.

По словам Примакова, сейчас проходит проверка и изучаются видеозаписи с камер наблюдения.

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