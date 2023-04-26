Глава Минобороны Венгрии призвал партнёров осторожно подходить к вопросу расширения НАТО

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Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки обратился к партнёрам с призывом с осторожностью подходить к вопросу расширения Североатлантического альянса.
Глава Минобороны Венгрии призвал партнёров осторожно подходить к вопросу расширения НАТО
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«Венгрия поддерживает политику открытых дверей, но тем не менее призывает своих партнёров к осторожности», — цитирует его РИА Новости.

Министр подчеркнул, что решения, касающиеся присоединения какой-либо страны к блоку, должны приниматься только в случае полного соблюдения всех условий государствами-претендентами, а также при полном согласии всех членов НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что Украину обещают принять в состав НАТО с целью мотивации Киева в противостоянии с Россией.

Она также назвала опасными заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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