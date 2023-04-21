Захарова назвала опасными заявления Столтенберга о возможности вхождения Украины в НАТО

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала опасными заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Украины в Североатлантический альянс.
Захарова назвала опасными заявления Столтенберга о возможности вхождения Украины в НАТО
  • РИА Новости

Заявление Захаровой опубликовано на сайте российского МИД.

По её словам, такие обещания также являются недальновидными.

Представитель российского внешнеполитического ведомства предупредила, что подобные заявления способны спровоцировать окончательный развал системы безопасности в Европе.

Захарова считает, что Украину обещают принять в состав НАТО с целью мотивации Киева в противостоянии с Россией.

Ранее Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

Во время визита в Киев он выступил с утверждением, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.

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