В МИД России не исключили отказа от моратория на размещение ракет средней дальности
- РИА Новости
Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
По его словам, Россия оценит скорость и дальность ракетных систем американского производства, способных появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«В частности, от конкретных параметров их дальнобойности будет принципиальным образом зависеть готовность России продолжать придерживаться одностороннего моратория на размещение в тех или иных регионах наземных ракет средней и меньшей дальности», — заявил Ермаков.
Он утверждает, что «дестабилизирующие военные программы США и их союзников» делают мораторий «всё более хрупким».
21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ. Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.
После этого Госдеп США заявил, что Вашингтон считает «юридически некорректной» приостановку Россией участия в ДСНВ.
Заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател отметил, что Соединённые Штаты продолжают работу, направленную на сохранение договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).