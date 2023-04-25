В МИД России не исключили отказа от моратория на размещение ракет средней дальности

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Россия из-за политики Соединённых Штатов может перестать придерживаться моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности.
В МИД России не исключили отказа от моратория на размещение ракет средней дальности
  • РИА Новости

Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

По его словам, Россия оценит скорость и дальность ракетных систем американского производства, способных появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«В частности, от конкретных параметров их дальнобойности будет принципиальным образом зависеть готовность России продолжать придерживаться одностороннего моратория на размещение в тех или иных регионах наземных ракет средней и меньшей дальности», — заявил Ермаков.

Он утверждает, что «дестабилизирующие военные программы США и их союзников» делают мораторий «всё более хрупким».

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ. Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.

После этого Госдеп США заявил, что Вашингтон считает «юридически некорректной» приостановку Россией участия в ДСНВ.

Заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател отметил, что Соединённые Штаты продолжают работу, направленную на сохранение договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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