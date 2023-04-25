МИД России: выработка документа на замену ДСНВ на данный момент невозможна

Выработка документа, который мог бы заменить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на данный момент невозможна по причине геополитической ситуации, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«В нынешней обстановке таких перспектив не просматривается», — цитирует ТАСС Ермакова.

По его словам, контроль над вооружениям неотделим от общей геополитической и военно-стратегической ситуации.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ. Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.

После этого Госдеп США заявил, что Вашингтон считает «юридически некорректной» приостановку Россией участия в ДСНВ.