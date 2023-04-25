МИД России: выработка документа на замену ДСНВ на данный момент невозможна

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Выработка документа, который мог бы заменить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на данный момент невозможна по причине геополитической ситуации, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«В нынешней обстановке таких перспектив не просматривается», — цитирует ТАСС Ермакова.

По его словам, контроль над вооружениям неотделим от общей геополитической и военно-стратегической ситуации.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ. Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.

После этого Госдеп США заявил, что Вашингтон считает «юридически некорректной» приостановку Россией участия в ДСНВ.

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