МИД России: выработка документа на замену ДСНВ на данный момент невозможна
«В нынешней обстановке таких перспектив не просматривается», — цитирует ТАСС Ермакова.
По его словам, контроль над вооружениям неотделим от общей геополитической и военно-стратегической ситуации.
21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ. Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.
После этого Госдеп США заявил, что Вашингтон считает «юридически некорректной» приостановку Россией участия в ДСНВ.