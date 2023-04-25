МИД: риски прямого военного столкновения России и США увеличиваются

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Риски прямого военного столкновения России и США возрастают, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков.

По его словам, если США продолжат проводить курс на противостояние с Россией, то судьба Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может стать предрешённой.

Он отметил, что основная угроза связана с ядерной эскалацией в случае военной конфронтации ядерных держав.

«И эти риски, к глубочайшему сожалению, неуклонно растут», — цитирует ТАСС Ермакова.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ. Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.

После этого Госдеп США заявил, что Вашингтон считает «юридически некорректной» приостановку Россией участия в ДСНВ.

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