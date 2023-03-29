Лавров: контакты между Россией и США по ДСНВ не ведутся
«Никаких контактов по Договору о стратегических наступательных вооружениях с американцами не ведётся», — цитирует ТАСС Лаврова.
21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ. Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.
После этого Госдеп США заявил, что Вашингтон считает «юридически некорректной» приостановку Россией участия в ДСНВ.