В Госдепе заявили, что США продолжают работать над сохранением ДСНВ

Соединённые Штаты продолжают работу, направленную на сохранение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

Как отметил Патель, ДСНВ вносит вклад в укрепление безопасности как самих США и их союзников, так и России и остального мира.

«Поэтому мы работаем над сохранением договора», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия посмотрит на реализацию на практике обязательств США по ДСНВ.

До этого Рябков отметил, что США не выполняют ДСНВ и пытаются переложить ответственность на другую сторону, но им это не удастся.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.