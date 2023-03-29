Рябков заявил, что у США не получится переложить ответственность по ДСНВ

Короткая ссылка
США не выполняют ДСНВ и пытаются переложить ответственность на другую сторону, но им это не удастся, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил, что у США не получится переложить ответственность по ДСНВ
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что в отличие от России, США официально не приостанавливали со своей стороны действие Договора и обязаны в полном объёме выполнять его положения.

«То есть, их не передача нам тех или иных данных расширяет список нарушений Договора Вашингтоном... Американцы злостно не выполняют Договор, при этом в соответствии с удобной им практикой пытаются переложить ответственность на другую сторону», — цитирует Рябкова РИА Новости.

По словам дипломата, у Вашингтоне этого сделать не получится.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что контакты между Россией и США по ДСНВ не ведутся.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ. Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.

После этого Госдеп США заявил, что Вашингтон считает «юридически некорректной» приостановку Россией участия в ДСНВ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить