Рябков заявил, что у США не получится переложить ответственность по ДСНВ

США не выполняют ДСНВ и пытаются переложить ответственность на другую сторону, но им это не удастся, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что в отличие от России, США официально не приостанавливали со своей стороны действие Договора и обязаны в полном объёме выполнять его положения.

«То есть, их не передача нам тех или иных данных расширяет список нарушений Договора Вашингтоном... Американцы злостно не выполняют Договор, при этом в соответствии с удобной им практикой пытаются переложить ответственность на другую сторону», — цитирует Рябкова РИА Новости.

По словам дипломата, у Вашингтоне этого сделать не получится.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что контакты между Россией и США по ДСНВ не ведутся.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ. Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.

После этого Госдеп США заявил, что Вашингтон считает «юридически некорректной» приостановку Россией участия в ДСНВ.