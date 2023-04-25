Politico: ЕС намеревается вывести четыре страны из зоны влияния России и Китая

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Европейский союз пытается налаживать отношения с несколькими странами с целью склонить их на свою сторону, заявил обозреватель Politico Джакопо Баригацци.

По его словам, ЕС проявляет интерес к Бразилии, Нигерии, Чили и Казахстану.

«Каждая из них представляет собой потенциальную точку опоры для Евросоюза в регионах, где западный альянс соперничает за влияние и ресурсы с Россией и Китаем», — пишет Баригацци.

Он отметил, что все эти страны богаты ресурсами.

По данным Bloomberg, страны Евросоюза намерены ввести запрет на транзит части товаров через территорию России в рамках нового санкционного пакета.

Также издание EuObserver со ссылкой на текст предложений по санкциям сообщало, что Польша и балтийские страны предлагают в рамках нового пакета антироссийских мер отключить от SWIFT российский Газпромбанк.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.

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