Власти Польши: Варшава хочет распределять по ЕС беспошлинное украинское продовольствие

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Польша хочет распределять по всему Евросоюзу поступающие беспошлинно с Украины продукты питания.
Власти Польши: Варшава хочет распределять по ЕС беспошлинное украинское продовольствие
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Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс.

«Мы ведём переговоры с ЕС о создании таких инструментов, чтобы продукты, которые проходят через Польшу, распределялись по всей Европе», — цитирует его РИА Новости.

Телюс отметил, что власти ЕС позволили украинскому зерну «затопить» Польшу.

Ранее стало известно, что польские власти предлагают Европейскому союзу запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания.

Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая заявил, что Еврокомиссия готова рассмотреть возможность приостановки ввоза зерна с Украины вплоть до 5 июня, если Польша, Болгария, Венгрия и Словакия отменят односторонние запреты на импорт.

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