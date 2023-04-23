FP: Евросоюз пытается успокоить европейских фермеров из-за украинского зерна

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Европейский союз предпринимает попытки успокоить фермеров из Польши, Словакии, Венгрии и Болгарии, которые остались недовольны наплывом украинского зерна. Об этом написала обозреватель Кристина Лю в статье для Foreign Policy.

«Европейский союз спешит успокоить разъярённых восточноевропейских фермеров», — говорится в статье.

По мнению обозревателя, решение ряда европейских стран запретить импорт украинского зерна может подорвать единство ЕС в отношении Украины.

17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины на неопределённый срок.

15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.

19 апреля власти Болгарии приняли решение ввести запрет на ввоз продовольствия с Украины за исключением транзита.

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