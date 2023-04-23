Дания окажет поддержку Целевой группе по замораживанию и аресту активов

Датское агентство международного развития при МИД страны планирует нанять специалистов, которые окажут содействие созданной в Евросоюзе Целевой группе по замораживанию и аресту активов (FSTF), а также украинскому Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК). С описание тендера ознакомился RT.

Как отмечается в документе, подрядчикам предстоит проанализировать данные из открытых источников и помочь FSTF по Украине в выявлении активов.

Целевая группа была создана Еврокомиссией в 2022 году для обеспечения координации внутри ЕС по вопросам применения санкций в отношении российских и белорусских лиц.

«Для руководства Целевой группы по замораживанию и аресту активов (FSTF) от подрядчика ожидается сбор данных посредством метода разведки по открытым источникам и предоставление руководству FSTF актуальной информации о лицах, представляющих особый интерес, определённых бенефициаром», — пояснили в датском агентстве.

Предполагается, что полученная информация дополнит уже имеющиеся доказательства и позволит FTSF повысить эффективность процесса принятия решений в отношении приоритетности дел и последующих шагах в рамках ведущихся расследований.

Кроме того, в обязанности исполнителей войдёт сотрудничество с украинским Национальным агентством по предотвращению коррупции. В частности, речь идёт об оказании «наставнического содействия» НАПК для установления и уточнения структуры собственности активов лиц и организаций, находящихся под санкциями.

Датское ведомство готово заключить контракт на год и выделить на его реализацию €120 тыс.

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена Общественной палаты России Никиты Данюка, Копенгаген придерживается общеевропейского курса в отношении активов россиян.

«Очевидно, Дания делает это по указке США, натовских структур из Брюсселя. Как мне кажется, это попытка на территории Европы инкрементировать вторичные санкции и заморозить те активы, которые есть у бизнесменов и других людей из нашей страны или из постсоветского пространства, связанных с Россией», — прокомментировал в беседе с RT эксперт.

При этом он подчеркнул, что западные структуры могли бы обнаружить активы и без подобных тендеров, поэтому есть вероятность, что заявку опубликовали с целью освоить денежные средства из госбюджета.

Ранее стало известно, что страны G7 договорились продолжать блокировать российские активы до разрешения конфликта на Украине и выплаты Москвой компенсаций за ущерб.