Минфин Австрии: Вена заморозила российские активы на €2 млрд
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Об этом сообщил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.
«Мы поддерживаем западные санкции в отношении агрессора и... заморозили финансовые активы в размере почти €2 млрд», — написал он в Twitter.
Бруннер подчеркнул, что эффективное соблюдение режима санкций в отношении России соответствует интересам Европы и США.
Ранее издание Die Welt писало, что европейские чиновники пришли к выводу, что замороженные активы ЦБ России придётся вернуть после завершения конфликта на Украине.
В марте агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов.