Минфин Австрии: Вена заморозила российские активы на €2 млрд

Австрия с февраля 2022 года в рамках санкций в отношении России заморозила финансовые активы на сумму около €2 млрд.

Об этом сообщил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.

«Мы поддерживаем западные санкции в отношении агрессора и... заморозили финансовые активы в размере почти €2 млрд», — написал он в Twitter.

Бруннер подчеркнул, что эффективное соблюдение режима санкций в отношении России соответствует интересам Европы и США.

Ранее издание Die Welt писало, что европейские чиновники пришли к выводу, что замороженные активы ЦБ России придётся вернуть после завершения конфликта на Украине.

В марте агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов.