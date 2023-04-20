Минфин Австрии: Вена заморозила российские активы на €2 млрд

Короткая ссылка
Австрия с февраля 2022 года в рамках санкций в отношении России заморозила финансовые активы на сумму около €2 млрд.
Минфин Австрии: Вена заморозила российские активы на €2 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © Ziquan Ying / 500px

Об этом сообщил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.

«Мы поддерживаем западные санкции в отношении агрессора и... заморозили финансовые активы в размере почти €2 млрд», — написал он в Twitter.

Бруннер подчеркнул, что эффективное соблюдение режима санкций в отношении России соответствует интересам Европы и США. 

Ранее издание Die Welt писало, что европейские чиновники пришли к выводу, что замороженные активы ЦБ России придётся вернуть после завершения конфликта на Украине.

В марте агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить