Йеллен: США обсуждают юридические возможности для передачи Украине активов России

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США и их союзники обсуждают возможности обхода юридических ограничений на использование замороженных активов России, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен.
Йеллен: США обсуждают юридические возможности для передачи Украине активов России
  • AP
  • © Jose Luis Magana

«Мы обсуждаем это с нашими партнёрами, но есть наши собственные юридические ограничения относительно того, что мы можем сделать с замороженными российскими активами», — сказала Йеллен в интервью телеканалу CNN.

Она отметила, что США уже передают Украине капиталы, которые конфискованы у частных лиц.

Ранее издание Die Welt писало, что европейские чиновники пришли к выводу, что замороженные активы ЦБ России придётся вернуть после завершения конфликта на Украине.

В марте агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов.

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