Путин и принц Саудовской Аравии обсудили координацию в рамках ОПЕК+

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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Они выразили удовлетворение уровнем координации в рамках ОПЕК+, направленной на стабильность мирового рынка нефти.
Путин и принц Саудовской Аравии обсудили координацию в рамках ОПЕК+
  • РИА Новости

Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

«Выражено удовлетворение уровнем координации в рамках ОПЕК+ в целях обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка. Обсуждены также перспективы взаимодействия Саудовской Аравии с объединением БРИКС», — сообщила пресс-служба Путина.

Стороны также обменялись мнениями по обстановке на Ближнем Востоке.

«Владимир Путин поздравил руководство и народ королевства с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного для мусульман месяца Рамадан», — отмечается в сообщении.

Разговор прошёл в дружественном ключе и носил конструктивный и содержательный характер, подчеркнули в Кремле.

2 апреля стало известно, что Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти с мая по конец 2023 года на 500 тыс. баррелей в сутки. Аналогичное решение о сокращении добычи нефти приняли Ирак, Кувейт и Оман, а также Казахстан. Россия тоже продлит сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.

Агентство Bloomberg отмечало, что нефтяной альянс России и Саудовской Аравии способен нанести удар по экономике США.

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