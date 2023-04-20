Минюст Италии изучает возможность заморозки активов Артёма Усса
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Об этом сообщил министр юстиции Карло Нордио.
«Мы проводим необходимые проверки, чтобы выяснить, возможно ли применить процедуры по замораживанию активов Артёма Усса, хотя бы попытаемся воздействовать», — цитирует министра ТАСС.
21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан.
4 апреля мужчина сообщил, что совершил побег и находится в России.
Усс добровольно пришёл в следственный департамент МВД России в Москве, там ему изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.
Премьер Италии Джорджа Мелони назвала аномальным решение перевести Усса под домашний арест.