Захарова сообщила о «разговоре в жёсткой тональности» с послами США, Канады и Британии

Разговор с послами США, Великобритании и Канады прошёл в МИД в жёсткой тональности, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Вчера они были вызваны в МИД, им было всё объяснено, причём так в жёсткой тональности, без какого-то, знаете, желания, что-то смягчить, как-то спустить на тормоза», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады в связи с «грубым вмешательством во внутренние дела России» и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу.

Послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт заявили протест в российском МИД в связи с выступлением у суда после приговора Владимиру Кара-Мурзе*.

Также Министерство иностранных дел России выразило послу США решительный протест из-за заявлений в поддержку публициста Владимира Кара-Мурзы.

МИД России предупредил, что сотрудники американского посольства в Москве, которые нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и злоупотребляют своим статусом, досрочно завершат пребывание в российской столице.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.