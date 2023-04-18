МИД: нарушающие Венскую конвенцию дипломаты США досрочно завершат пребывание в Москве

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МИД России предупредил, что сотрудники американского посольства в Москве, которые нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и злоупотребляют своим статусом, досрочно завершат пребывание в российской столице.
МИД: нарушающие Венскую конвенцию дипломаты США досрочно завершат пребывание в Москве
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что 18 апреля прибывшему в министерство послу США в Москве Линн Трейси заявили, что любые шаги Вашингтона, направленные на разжигание розни и вражды в российском обществе, а также использование дипломатической миссии с целью прикрытия подрывной работы будут жёстко пресекаться.

«Нарушающие же Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и злоупотребляющие своим статусом сотрудники посольства США досрочно завершат пребывание в Москве», — предупредили во внешнеполитическом ведомстве.

Также Министерство иностранных дел России выразило послу США решительный протест из-за заявлений в поддержку публициста Владимира Кара-Мурзы*.

17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил публициста к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках о российской армии.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

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