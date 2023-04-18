МИД России выразил послу США протест из-за заявлений в поддержку Кара-Мурзы

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Министерство иностранных дел России выразило послу США в Москве Линн Трейси решительный протест из-за заявлений в поддержку публициста Владимира Кара-Мурзы*.
МИД России выразил послу США протест из-за заявлений в поддержку Кара-Мурзы
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте МИД России.

Также главе американского диппредставительства указали на то, что попытки выгородить курируемого Западом Кара-Мурзу выглядят «лицемерно и нелепо». 

Ранее сообщалось, что Трейси покинула здание российского Министерства иностранных дел без комментариев.

17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил публициста к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

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