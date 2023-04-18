МИД России выразил послу США протест из-за заявлений в поддержку Кара-Мурзы
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте МИД России.
Также главе американского диппредставительства указали на то, что попытки выгородить курируемого Западом Кара-Мурзу выглядят «лицемерно и нелепо».
Ранее сообщалось, что Трейси покинула здание российского Министерства иностранных дел без комментариев.
17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил публициста к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.