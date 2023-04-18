В МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады

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В МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, в МИД вызваны послы США, Британии и Канады», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.

О других деталях в ведомстве не сообщили.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Цинь Ганом в ходе встречи на G20 выразили неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран.

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарёв заявил, что с новой якобы правозащитной инициативой Госдепа «маховик вмешательства» Соединённых Штатов во внутренние дела России набирает обороты.

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