В МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«В связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, в МИД вызваны послы США, Британии и Канады», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.

О других деталях в ведомстве не сообщили.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Цинь Ганом в ходе встречи на G20 выразили неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран.

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарёв заявил, что с новой якобы правозащитной инициативой Госдепа «маховик вмешательства» Соединённых Штатов во внутренние дела России набирает обороты.