МИД: Россия и Китай выразили неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Цинь Ганом в ходе встречи на G20 выразили неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран.

РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства. «Выражено единодушное неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран, навязывания односторонних подходов путем шантажа и угроз, противодействия демократизации международных отношений», — отмечает министерство. Уточняется, что сторонами подтверждена важность продолжения практики регулярных, в том числе очных, контактов в целях дальнейшего углубления внешнеполитического взаимодействия двух стран. Ранее Лавров заявил о далекоидущих планах сотрудничества России с Китаем.