МИД: Россия и Китай выразили неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Выражено единодушное неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран, навязывания односторонних подходов путем шантажа и угроз, противодействия демократизации международных отношений», — отмечает министерство.
Уточняется, что сторонами подтверждена важность продолжения практики регулярных, в том числе очных, контактов в целях дальнейшего углубления внешнеполитического взаимодействия двух стран.
Ранее Лавров заявил о далекоидущих планах сотрудничества России с Китаем.