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МИД: Россия и Китай выразили неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран

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Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Цинь Ганом в ходе встречи на G20 выразили неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран.
МИД: Россия и Китай выразили неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Выражено единодушное неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран, навязывания односторонних подходов путем шантажа и угроз, противодействия демократизации международных отношений», — отмечает министерство.

Уточняется, что сторонами подтверждена важность продолжения практики регулярных, в том числе очных, контактов в целях дальнейшего углубления внешнеполитического взаимодействия двух стран.

Ранее Лавров заявил о далекоидущих планах сотрудничества России с Китаем.

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