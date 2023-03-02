Лавров заявил о далекоидущих планах сотрудничества России с Китаем

У России и Китая есть далекоидущие планы развития двустороннего сотрудничества, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Цинь Ганом на полях саммита G20.

«У нас весьма далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия и, конечно, насыщенная внешнеполитическая повестка, учитывая роль России и Китая в качестве стабилизирующего фактора системы международных отношений», — цитирует его ТАСС.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон оказывает беспрецедентный натиск на российских партнёров во всём мире, вынуждая их разорвать любые отношения с Москвой.

Также советник офиса украинского президента Михаил Подоляк пригрозил Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России.