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Патрушев заявил о беспрецедентном давлении США на российских партнёров

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Вашингтон оказывает беспрецедентный натиск на российских партнёров во всём мире, вынуждая их разорвать любые отношения с Москвой, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на консультациях в Венесуэле.
Патрушев заявил о беспрецедентном давлении США на российских партнёров
  • РИА Новости

«Методы остались те же — политическое давление, военный шантаж, финансовое закабаление, экономические санкции и, конечно, лживая пропаганда... Хорошо видим на примере наших партнёров по всему земному шару: они сталкиваются с беспрецедентным натиском со стороны США», — цитирует его «Российская газета».

По словам Патрушева, весь мир переживает момент истины и суверенные государства оказались перед выбором: отстаивать свободу выбора пути развития или покориться диктату коллективного Запада.

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов ранее заявил, что США оказывают беспрецедентное давление на африканские страны, пытаясь сорвать проведение саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.

При этом издание The Economist сообщило, что руководство ЮАР всё больше склоняется к сотрудничеству с Россией и Китаем, отдаляясь от Запада, несмотря на экономические проблемы, решение которых зависит от западных инвестиций.

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